Вассилис Спанулис – грузинскому журналисту: «Я ожидал услышать вопрос о баскетболе»

Вассилис Спанулис резко ответил грузинскому журналисту.

После матча Евробаскета между Грецией и Кипром (96:69) грузинский журналист задал вопрос главному тренеру греков Вассилису Спанулису, поинтересовавшись, почему его ассистент в «Монако» Манучар Маркоишвили не приехал в составе сборной Грузии на Евробаскет-2025.

«Знаете, моего другого ассистента, Илиаса Кацуриса, который также является ассистентом в сборной Греции, тоже здесь нет. Кто-то же должен тренировать команду в Монако, мы не можем все уехать одновременно.

Я ожидал услышать вопрос о баскетболе», – сказал Спанулис.

Журналист извинился перед членами греческой делегации, включая менеджера команды Никоса Зисиса, признав, что его вопрос, возможно, был неуместен. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
