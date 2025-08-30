Вассилис Спанулис – грузинскому журналисту: «Я ожидал услышать вопрос о баскетболе»
Вассилис Спанулис резко ответил грузинскому журналисту.
После матча Евробаскета между Грецией и Кипром (96:69) грузинский журналист задал вопрос главному тренеру греков Вассилису Спанулису, поинтересовавшись, почему его ассистент в «Монако» Манучар Маркоишвили не приехал в составе сборной Грузии на Евробаскет-2025.
«Знаете, моего другого ассистента, Илиаса Кацуриса, который также является ассистентом в сборной Греции, тоже здесь нет. Кто-то же должен тренировать команду в Монако, мы не можем все уехать одновременно.
Я ожидал услышать вопрос о баскетболе», – сказал Спанулис.
Журналист извинился перед членами греческой делегации, включая менеджера команды Никоса Зисиса, признав, что его вопрос, возможно, был неуместен.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
