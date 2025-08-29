Джанмарко Поццекко: «Нравится энергия Танасиса Адетокумбо, не зря хотел подписать его в «Варезе»
Джанмарко Поццекко прокомментировал братьев Адетокумбо после поражения.
Италия уступила Греции – 66:75.
«В «Варезе» (10 лет назад) связывался с Танасисом Адетокумбо, потому что хотел его подписать. Конечно, отношусь к нему с уважением. Мне очень нравится его энергия. И он просто отличный парень.
Перед матчем шутил, что остановить Янниса можно только с помощью снайпера, но мне понравились действия моих игроков. Мы сыграли достаточно крепко. Были сконцентрированы на игре. Делали то, что мы хотели. Нам нужно было лучше играть в нападении. Мы плохо попадали в кольцо.
Должны показывать такую же интенсивность все 40 минут. Мы были активнее в первой половине. В следующем матче нужно будет исправиться», – заключил главный тренер Италии.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4762 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
