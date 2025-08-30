Никола Йович об игре с Португалией: «Даже если мы не выглядели идеально, главное – победа»
Форвард Сербии отметил, что игра с Португалией преподнесла команде ценные уроки.
«В конце концов, эта победа очень важна. Даже если мы не выглядели идеально, главное – победа.
Мы не были готовы с первых секунд. У нас была хорошая тренировка перед игрой, но что-то пошло не так.
Было понятно, что рано или поздно такое произойдет. Хорошо, что это случилось на групповом этапе.
Надеюсь, это будет единственный раз, потому что мы должны играть лучше и задавать свой ритм в каждой игре», – заявил форвард «Хит».
Сборная Сербии обыграла Португалию 80:69 во втором туре Евробаскета и начала турнир с двух побед подряд.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
