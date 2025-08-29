  • Спортс
11

Лука Дончич стал первым игроком в истории Евробаскета, кому удалось набрать 30+ очков, 5+ передач и 5+ перехватов

Лидер Словении вписал свое имя в историю чемпионата Европы.

Несмотря на тяжелое поражение в своем первом матче на Евробаскете-2025 против Польши (95:105), Лука Дончич показал выдающуюся игру.

Суперзвезда «Лейкерс» набрал 34 очка (7 из 14 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 17 из 18 штрафных), собрал 4 подбора, отдал 9 результативных передач, а также добавил 5 перехватов и 2 блок-шота за 36 минут на паркете.

Благодаря этой игре Дончич стал первым игроком в задокументированной истории Евробаскета, кому удалось совместить в одном матче 30+ очков, 5+ передач и 5+ перехватов.

Кроме того, его 17 реализованных штрафных бросков стали лучшим показателем для любого игрока в матче Евробаскета с 2005 года, когда Хуан Карлос Наварро реализовал 18 штрафных в игре против Хорватии.

В субботу Словения сыграет с одним из фаворитов турнира, сборной Франции.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4540 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
