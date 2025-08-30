Литовскому болельщику, оскорбившему Денниса Шредера на расовой почве, запретили посещать матчи Евробаскета-2025

ФИБА «забанила» литовского болельщика за расистские оскорбления.

Инцидент с участием зрителя, допустившего расистские словесные оскорбления в адрес разыгрывающего сборной Германии Денниса Шредера, произошел в перерыве матча Евробаскета -2025 между сборными Германии и Литвы 30 августа в Тампере, Финляндия.

После немедленного расследования служба безопасности арены установила личность этого человека по записям с камер видеонаблюдения.

Болельщику запретили посещать любые дальнейшие матчи Евробаскета.

ФИБА предоставила соответствующие видеоматериалы и информацию местным правоохранительным органам, которые продолжают расследование.

Кроме того, ФИБА будет взаимодействовать с делегацией сборной Литвы, чтобы проинформировать ее о ситуации и поддержать усилия, направленные на предотвращение подобных инцидентов в последующих матчах.

