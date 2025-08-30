  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Литовскому болельщику, оскорбившему Денниса Шредера на расовой почве, запретили посещать матчи Евробаскета-2025
8

Литовскому болельщику, оскорбившему Денниса Шредера на расовой почве, запретили посещать матчи Евробаскета-2025

ФИБА «забанила» литовского болельщика за расистские оскорбления.

Инцидент с участием зрителя, допустившего расистские словесные оскорбления в адрес разыгрывающего сборной Германии Денниса Шредера, произошел в перерыве матча Евробаскета-2025 между сборными Германии и Литвы 30 августа в Тампере, Финляндия.

После немедленного расследования служба безопасности арены установила личность этого человека по записям с камер видеонаблюдения.

Болельщику запретили посещать любые дальнейшие матчи Евробаскета.

ФИБА предоставила соответствующие видеоматериалы и информацию местным правоохранительным органам, которые продолжают расследование.

Кроме того, ФИБА будет взаимодействовать с делегацией сборной Литвы, чтобы проинформировать ее о ситуации и поддержать усилия, направленные на предотвращение подобных инцидентов в последующих матчах. 
 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
logoсборная Германии
болельщики
logoЕвробаскет-2025
происшествия
logoсборная Литвы
logoДеннис Шредер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маргирис Нормантас после поражения от Германии: «18 потерь, так нельзя»
вчера, 14:53
Алан Ибрагимагич о победе над Литвой: «Итоговая разница в счете была крупной, но первая половина выдалась очень тяжелой»
вчера, 14:15
Римас Куртинайтис после поражения от Германии: «Понимаем, что играли против чемпионов мира»
вчера, 13:58
«Это недопустимо». Деннис Шредер сообщил о расистских оскорблениях со стороны литовских болельщиков
6вчера, 13:33
Между игроками сборных Литвы и Германии в перерыве произошла словесная перепалка
вчера, 13:20Фото
Главные новости
Джеймс Харден без майки тренирует трехочковые с получения
452 минуты назадВидео
Джереми Лин объявил о завершении карьеры
3сегодня, 04:52
Женская НБА. «Миннесота» разгромила «Коннектикут» , «Финикс» разобрался с «Нью-Йорком» и другие результаты
сегодня, 04:23
Евробаскет-2025. 39+10 Йокича помогли Сербии победить Латвию, 39+8+9 Дончича не спасли Словению от проигрыша Франции, Германия взяла верх над Литвой и другие результаты
162вчера, 20:46
Малик Ньюмэн вернулся в «Автодор»
вчера, 20:34
Давис Бертанс после поражения от Сербии: «Ошибка судей в конце матча была недопустимой»
вчера, 20:08
Светислав Пешич – журналисту: «Что это за вопросы? Давайте говорить о баскетболе»
вчера, 19:41
Вассилис Спанулис – грузинскому журналисту: «Я ожидал услышать вопрос о баскетболе»
вчера, 19:31
Лука Дончич о Сильвене Франсиско: «Разница очков может быть и важна, но мы пожали друг другу руки»
7вчера, 19:18
«Все очки важны, это Евробаскет». Игроки и тренер сборной Франции поддержали решение Сильвена Франсиско
6вчера, 18:57
Ко всем новостям
Последние новости
Майкл Портер уничтожил стримера PlaqueBoyMax в игре один на один
6 минут назадВидео
«Это крайне неуважительно». Серджо Скариоло раскритиковал ФИБА за ночной допинг-тест сборной Испании
33 минуты назад
Андрейс Гражулис выбыл до конца Евробаскета-2025 из-за травмы стопы
вчера, 21:06
Светислав Пешич о травме Богдана Богдановича: «Ждем результатов, посмотрим, что будет»
вчера, 20:43
Александер Секулич о поражении от Франции: «Мы контролировали игру 35 минут, но не в самый важный момент»
вчера, 20:35
Лука Дончич: «Будем продолжать бороться. Доказали, что способны на это»
вчера, 20:16
Адис Бечирагич о Нуркиче: «Давление на него гораздо сильнее, чем на Евробаскете-2022»
вчера, 20:02
Деннис Шредер: «Я полностью встраиваюсь в планы руководства «Кингз»
вчера, 19:35
Филип Петрушев: «Знаем, насколько ценен Никола Йокич, и стараемся помогать ему, чем можем»
вчера, 19:11
Джеди Осман о Алперене Шенгюне: «В следующих играх он точно сделает трипл-дабл – у нас нет сомнений»
вчера, 19:07