Римас Куртинайтис после поражения от Германии: «Понимаем, что играли против чемпионов мира»
Римас Куртинайтис прокомментировал поражение Литвы от Германии (88:107).
«Мы понимаем, что играли против чемпионов мира. Конечно, этой молодой команде было немного сложно играть на том же уровне, но это было хорошо. Результат не очень хороший», – сказал главный тренер сборной Литвы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евробаскета-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости