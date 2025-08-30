Римас Куртинайтис после поражения от Германии: «Понимаем, что играли против чемпионов мира»

Римас Куртинайтис прокомментировал поражение Литвы от Германии (88:107).

«Мы понимаем, что играли против чемпионов мира. Конечно, этой молодой команде было немного сложно играть на том же уровне, но это было хорошо. Результат не очень хороший», – сказал главный тренер сборной Литвы.