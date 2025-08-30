Алан Ибрагимагич о победе над Литвой: «Итоговая разница в счете была крупной, но первая половина выдалась очень тяжелой»
Алан Ибрагимагич признался, что матч против Литвы был непростым.
«Итоговая разница в счете была крупной, но первая половина выдалась очень тяжелой.
Литва сыграла так, как мы и ожидали. Они показывают отличный баскетбол, отличный командный баскетбол, они быстро двигают мяч, поэтому играть против них было непросто.
Но мы сохраняли концентрацию, и во второй половине нам удалось лучше сдержать их натиск», – сказал ассистент главного тренера сборной Германии.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евробаскета-2025
