«Это недопустимо». Деннис Шредер сообщил о расистских оскорблениях со стороны литовских болельщиков

Деннис Шредер подвергся расистским оскорблениям со стороны литовских болельщиков.

«Игра была потрясающая. Прекрасная атмосфера. Литовцы, болельщики, всегда ездят с командой. Но, к сожалению, в перерыве они издавали обезьяньи звуки.

И я совершенно не могу это принять. Расизму в этом мире не место. Но, тем не менее, матч был хороший. Думаю, некоторым болельщикам пришлось покинуть трибуны в целях безопасности. Полагаю, об этом также было доложено.

Это просто недопустимо в этом виде спорта, и в футболе тоже. С Винисиусом Жуниором это происходит постоянно. Но сегодня я впервые услышал это от литовцев, и это печально», – рассказал разыгрывающий сборной Германии.

Сборная Германии сегодня обыграла команду Литвы со счетом 107:88 в рамках группового этапа Евробаскета-2025.