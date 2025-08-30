Дариус Томпсон: «Даже не знаю пока, в чем моя роль в сборной Италии»

Дариус Томпсон признался, что еще не до конца адаптировался в сборной Италии.

«Да, я поздно приехал в тренировочный лагерь, потому что произошло очень много событий, как, например, смена состава. Меня попросили приехать во время сбора.

Поэтому мне пришлось как-то адаптироваться на ходу и делать все, что в моих силах, но команда очень помогла мне во всех отношениях.

Честно говоря, я еще адаптируюсь, даже не знаю пока, в чем моя роль. Я просто смотрю, что могу сделать, когда меня вызывают, и помогать команде», – сказал защитник сборной Италии после победы над Грузией (78:62).