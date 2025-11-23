Миленко Богичевич о поражении от «Енисея»: «Нам не хватило глубины состава и качественной борьбы за подбор»

Тренер «Автодора» объяснил поражение от «Енисея» проблемами в игре под щитом.

«Автодор » потерпел выездное поражение от красноярского «Енисея» в матче Единой лиги ВТБ (67:80). После игры главный тренер саратовской команды Миленко Богичевич назвал ключевые, по его мнению, причины неудачи.

«В первую очередь хочу поздравить «Енисей ». Сегодня хозяева были сильнее и заслужили победу. Мы проиграли подбор (34 на 52), что связано с отсутствием из-за травм наших четвертого и пятого номеров.

Против такой команды, как «Енисей», сложно играть. Они физически мощные, агрессивно действуют под кольцом и активно идут на щит. Вероятно, мы могли бы справиться лучше, но с укороченной ротацией тяжело играть атлетично. К сожалению, нам не хватило глубины состава и качественной борьбы за подбор – вот главные причины поражения», – сказал Богичевич.

Это поражение стало для «Автодора» 10-м подряд, что является худшей серией в истории клуба. Следующий матч Единой лиги ВТБ саратовцы проведут 6 декабря дома против УНИКСа.