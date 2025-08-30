0

Италия обыграла Грузию и одержала первую победу на Евробаскете-2025, Шенгелия удален с площадки

Италия и Симоне Фонтеккьо записали себе первую победу на Евробаскете-2025.

Сборная Италии сделала первый шаг к плей-офф чемпионата Европы-2025, обыграв команду Грузии со счетом 78:62.

В первом туре итальянцы проиграли Греции, а Грузия открыла турнир победой над Испанией.

Симоне Фонтеккьо набрал 14 очков, несмотря на 0 из 5 из-за дуги. Салиу Ньянг отметился 15 очками за 17 минут на паркете. Мухамет Диуф добавил 13 очков.

В составе проигравшей команды Гога Битадзе набрал 22 очка, Сандро Мамукелашвили ограничился 13 очками за 11 минут, капитан Торнике Шенгелия не набрал ни одного очка за 21 минуту и ​​был удален с площадки в четвертой четверти за два технических фола.

Победа временно вывела Италию на первое место в группе С.

Опубликовал: Геннадий Ильин
