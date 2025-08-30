Бека Бурджанадзе о двух играх за два дня: «Это неприемлемо»
Игрок сборной Грузии возмутился плотным расписанием Евробаскета.
«Сегодня мы играли против Италии. Несмотря на поражение с разницей в 16 очков, боролись до последней секунды и до самого конца давили на соперника.
А завтра знаете, против кого мы играем? Против Греции. Это будет очень напряженный матч. Давление не только физическое, но и психологическое – колоссальное.
Если смотреть с точки зрения бизнеса, телевизионных прав и всего такого, я все понимаю. Но с точки зрения игрока это неприемлемо», – заявил грузинский форвард.
Сборная Грузии в своем втором матче на Евробаскете проиграла Италии со счетом 62:78.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости