Бека Бурджанадзе о двух играх за два дня: «Это неприемлемо»

Игрок сборной Грузии возмутился плотным расписанием Евробаскета.

«Сегодня мы играли против Италии. Несмотря на поражение с разницей в 16 очков, боролись до последней секунды и до самого конца давили на соперника.

А завтра знаете, против кого мы играем? Против Греции. Это будет очень напряженный матч. Давление не только физическое, но и психологическое – колоссальное.

Если смотреть с точки зрения бизнеса, телевизионных прав и всего такого, я все понимаю. Но с точки зрения игрока это неприемлемо», – заявил грузинский форвард.

Сборная Грузии в своем втором матче на Евробаскете проиграла Италии со счетом 62:78.