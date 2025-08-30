Симоне Фонтеккьо о победе над Грузией: «Старались больше делиться мячом и не торопиться»
Симоне Фонтеккьо назвал ключи к победе над сборной Грузии – 78:62.
«Мы старались больше делиться мячом, быть более сосредоточенными на нападении и не слишком торопиться. Поначалу слишком торопились.
Нам просто нужно сохранять спокойствие и понимать, что нужно делать в нападении», – сказал форвард сборной Италии.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евробаскета-2025
