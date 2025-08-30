Деннис Шредер стал вторым немцем, кому удалось преодолеть отметку в 500 очков на Евробаскетах

Разыгрывающий «Сакраменто» стал автором достижения.

Во время матча группового этапа против Литвы Деннис Шредер стал одним из двух немецких игроков, набравших 500 очков на Евробаскете .

Шредер и до этого турнира занимал второе место в списке лучших бомбардиров Германии всех времен, уступая только Дирку Новицки (1052), который входит в тройку лучших снайперов в истории соревнований.

По итогам первых двух матчей турнира разыгрывающий «Сакраменто» набирал в среднем 22 очка и отдавал 5,5 результативных передач за игру.