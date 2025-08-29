Ассистент Алекса Мумбру: «Он вовлечен во все, кроме самих игр, к сожалению»

Алекс Мумбру выбыл из строя на время группового этапа Евробаскета.

Главный тренер сборной Германии попал в больницу после острой инфекции. Команда одержала уже две победы и, скорее всего, завершит групповой этап без него.

«Тяжелые обстоятельства. Я ассистент, мы пытаемся дождаться его возвращения. Это довольно трудно, но мы постараемся. Хорошо, что могу положиться на наш невероятный персонал.

Мы действуем сообща всем тренерским штабом. Постоянно связываемся с Алексом Мумбру, до матчей и после. Он все отслеживает. Нашу игру и оппонентов. Вовлечен во все, кроме самих игр, к сожалению.

Мы посещаем его в больнице. Надеемся, что он скоро вернется», – рассказал 47-летний сербский тренер Алан Ибрагимагич.