Ассистент Алекса Мумбру: «Он вовлечен во все, кроме самих игр, к сожалению»
Алекс Мумбру выбыл из строя на время группового этапа Евробаскета.
Главный тренер сборной Германии попал в больницу после острой инфекции. Команда одержала уже две победы и, скорее всего, завершит групповой этап без него.
«Тяжелые обстоятельства. Я ассистент, мы пытаемся дождаться его возвращения. Это довольно трудно, но мы постараемся. Хорошо, что могу положиться на наш невероятный персонал.
Мы действуем сообща всем тренерским штабом. Постоянно связываемся с Алексом Мумбру, до матчей и после. Он все отслеживает. Нашу игру и оппонентов. Вовлечен во все, кроме самих игр, к сожалению.
Мы посещаем его в больнице. Надеемся, что он скоро вернется», – рассказал 47-летний сербский тренер Алан Ибрагимагич.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4761 голос
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости