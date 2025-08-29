1

Ассистент Алекса Мумбру: «Он вовлечен во все, кроме самих игр, к сожалению»

Алекс Мумбру выбыл из строя на время группового этапа Евробаскета.

Главный тренер сборной Германии попал в больницу после острой инфекции. Команда одержала уже две победы и, скорее всего, завершит групповой этап без него.

«Тяжелые обстоятельства. Я ассистент, мы пытаемся дождаться его возвращения. Это довольно трудно, но мы постараемся. Хорошо, что могу положиться на наш невероятный персонал.

Мы действуем сообща всем тренерским штабом. Постоянно связываемся с Алексом Мумбру, до матчей и после. Он все отслеживает. Нашу игру и оппонентов. Вовлечен во все, кроме самих игр, к сожалению.

Мы посещаем его в больнице. Надеемся, что он скоро вернется», – рассказал 47-летний сербский тренер Алан Ибрагимагич.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4761 голос
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
травмы
logoсборная Германии
logoЕвробаскет-2025
logoАлекс Мумбру
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евробаскет-2025. 23+10 от Йокича помогли Сербии справиться с Португалией, Литва разгромила Черногорию и другие результаты
61сегодня, 20:10
Пелле Ларссон и Симон Биргандер пропустили матч с Германией из-за болезни
сегодня, 14:35
Андреас Обст: «Шредер, Тайс, Вагнер и Фойгтманн – лидеры команды, больше всех говорят»
сегодня, 13:59
Главные новости
Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Далласом», «Лос-Анджелес» примет «Индиану»
сегодня, 21:08
«Даллас» отчислил Оливье-Максанса Проспера, чтобы подписать Данте Экзама
2сегодня, 20:59
Кристапс Порзингис: «Невозможно удержать Николу Йокича, но мы попробуем»
сегодня, 20:52
Кристапс Порзингис: «Площадка на Евробаскете кажется теснее, возможно, потому что я допустил 7 потерь»
сегодня, 20:43
Никола Йокич оформил дабл-дабл (23+10) в победной игре с Португалией
сегодня, 20:30
Евробаскет-2025. 23+10 от Йокича помогли Сербии справиться с Португалией, Литва разгромила Черногорию и другие результаты
61сегодня, 20:10
Лаури Маркканен обновил рекорд результативности Евробаскета-2025, набрав 43 очка в победной игре с Великобританией
5сегодня, 19:44
Богдан Богданович почувствовал боль в задней поверхности бедра и не вышел на 2-ю половину матча с Португалией
сегодня, 19:25
«Бруклин» отчислит английского форварда Тосана Эвбуомвана
1сегодня, 19:16
Филип Петрушев был удален за удар соперника в 1-й четверти матча с Португалией
1сегодня, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Ален Омич: «Драгич и Дончич оба хороши. Нравилось играть с Гораном и нравится выступать с Лукой»
сегодня, 20:14
«Клипперс» подпишут 24-летнего «большого» Зака Фримантла
сегодня, 19:09
«Маккаби Тель-Авив» заинтересован в подписании Клиффорда Оморуйи
сегодня, 17:30
Греческие болельщики пришли на матч с Италией с баннером в поддержку Акилле Полонары
сегодня, 15:21Фото
Андреас Обст: «Шредер, Тайс, Вагнер и Фойгтманн – лидеры команды, больше всех говорят»
сегодня, 13:59
Алекс Мумбру может пропустить весь групповой этап Евробаскета
сегодня, 12:20
Джейлен Уильямс: «Считал, что мой потолок – Джеймс Харден, но мне говорили, что играю я как Джо Инглс»
4сегодня, 12:01
«Даллас» откроет баскетбольную площадку во Вюрцбурге, родном городе Дирка Новицки
1сегодня, 11:24
Хосе Альварадо унесли с площадки на носилках
1сегодня, 09:48Видео
Дени Авдия лишился половины переднего зуба
4сегодня, 08:38Фото