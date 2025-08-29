Богдан Богданович почувствовал боль в задней поверхности бедра и не вышел на 2-ю половину матча с Португалией
У Богдана Богдановича небольшая травма.
Один из лидеров сборной Сербии почувствовал боль в мышце задней поверхности бедра под конец 2-й четверти матча против Португалии. Защитник не вышел на площадку в начале второй половины.
Богданович отыграл 14,9 минуты, набрав 7 очков и 5 подборов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Мирослава Чука
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости