Сербия, Германия и Франция – будущие обладатели медалей Евробаскета-2025 по прогнозу Eurohoops

Eurohoops поделился своим прогнозом на Евробаскет-2025.

15 из 19 журналистов издания поставили Сербию на 1-е место турнира. Остальные четверо выбрали Германию.

Немецкая сборная получит серебро по мнению 11 из 19 опрошенных. Франция получила 4 голоса, Греции отдал 2-е место один проголосовавший.

9 журналистов поставили Францию на 3-е место, 5 греков отдали бронзу своей национальной команде.

Безоговорочным фаворитом (13 из 19 голосов) на звание MVP называют Николу Йокича. За ним следуют Богдан Богданович (2 голоса), Деннис Шредер (2) и Франц Вагнер (2).

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3644 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
