Сербия, Германия и Франция – будущие обладатели медалей Евробаскета-2025 по прогнозу Eurohoops
Eurohoops поделился своим прогнозом на Евробаскет-2025.
15 из 19 журналистов издания поставили Сербию на 1-е место турнира. Остальные четверо выбрали Германию.
Немецкая сборная получит серебро по мнению 11 из 19 опрошенных. Франция получила 4 голоса, Греции отдал 2-е место один проголосовавший.
9 журналистов поставили Францию на 3-е место, 5 греков отдали бронзу своей национальной команде.
Безоговорочным фаворитом (13 из 19 голосов) на звание MVP называют Николу Йокича. За ним следуют Богдан Богданович (2 голоса), Деннис Шредер (2) и Франц Вагнер (2).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
