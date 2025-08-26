Богдан Богданович о предстоящей игре против Эстонии: «Первый матч всегда сложный»
Богдан Богданович рассказал о подготовке Сербии к первому матчу Евробаскета.
«Когда мы готовимся к другим командам, особенно на чемпионате Европы, мы делаем ставку на командный баскетбол. Это наш стиль. Мы всегда сосредоточены на себе. Впереди первый матч. Конечно, он будет сложным – первый матч всегда сложный. Мы отнесемся к Эстонии с максимальным уважением.
Турция – один из самых серьезных соперников. Это баскетбол, любая команда может победить, любая команда может провести удачный матч. Но сейчас мы сосредоточены на Эстонии. Одна игра может иметь большее значение в будущем, но сейчас самое главное – это следующая игра», – сказал капитан сборной Сербии.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2573 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
