Филип Петрушев был удален за удар соперника в 1-й четверти матча с Португалией
Филип Петрушев досрочно завершил матч с Португалией.
В середине 1-й четверти Диогу Бриту жестко встретил форварда сборной Сербии без мяча толчком недалеко от кольца. Петрушев ответил ударом кулаком в грудь. Бриту повалился на паркет, после чего Петрушев получил неспортивный фол и был удален.
Форвард успел набрать 2 очка за 4,2 минуты.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
