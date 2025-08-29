Филип Петрушев был удален за удар соперника в 1-й четверти матча с Португалией

Филип Петрушев досрочно завершил матч с Португалией.

В середине 1-й четверти Диогу Бриту жестко встретил форварда сборной Сербии без мяча толчком недалеко от кольца. Петрушев ответил ударом кулаком в грудь. Бриту повалился на паркет, после чего Петрушев получил неспортивный фол и был удален.

Форвард успел набрать 2 очка за 4,2 минуты.