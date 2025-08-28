Док Риверс, Дарвин Хэм и Джон Хорст присутствуют на матче Греции против Италии
Руководители «Милуоки» прилетели на матч Янниса Адетокумбо на Евробаскете.
Главный тренер «Бакс» Док Риверс, его ассистент Дарвин Хэм и генеральный менеджер клуба Джон Хорст были замечены на матче чемпионата Европы между Грецией и Италией.
Руководители клуба НБА прилетели на Кипр, чтобы посмотреть на игру своей звезды Янниса Адетокумбо.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Евробаскета в соцсети X
