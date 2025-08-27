0

Франц Вагнер и Деннис Шредер набрали в сумме 43 очка в победном матче против Черногории

Германия разгромила Черногорию в матче открытия Евробаскета-2025.

Сборная Германии начала турнир, одержав убедительную победу над командой Черногории со счетом 106:76.

Несмотря на сложную первую половину матча, в которой Германия выиграла всего 3 очка(46:43), команда совершила ключевой рывок в третьей четверти, переиграв Черногорию со счетом 33:12

Лидерами сборной Германии стали звезды НБА Франц Вагнер и Деннис Шредер. Вагнер стал лучшим бомбардиром, набрав 22 очка (8 из 15 с игры), 8 подборов и 2 перехвата. Шредер добавил 21 очко (7 из 13 с игры) и 4 передачи.

Андреас Обст также сыграл ключевую роль в успехе команды в третьей четверти, набрав 18 очков, реализовав 5 из 6 из-за дуги.

Лидер сборной Черногории Никола Вучевич набрал 23 очка и сделал 10 подборов. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евробаскета-2025
