Франц Вагнер и Деннис Шредер набрали в сумме 43 очка в победном матче против Черногории
Германия разгромила Черногорию в матче открытия Евробаскета-2025.
Сборная Германии начала турнир, одержав убедительную победу над командой Черногории со счетом 106:76.
Несмотря на сложную первую половину матча, в которой Германия выиграла всего 3 очка(46:43), команда совершила ключевой рывок в третьей четверти, переиграв Черногорию со счетом 33:12
Лидерами сборной Германии стали звезды НБА Франц Вагнер и Деннис Шредер. Вагнер стал лучшим бомбардиром, набрав 22 очка (8 из 15 с игры), 8 подборов и 2 перехвата. Шредер добавил 21 очко (7 из 13 с игры) и 4 передачи.
Андреас Обст также сыграл ключевую роль в успехе команды в третьей четверти, набрав 18 очков, реализовав 5 из 6 из-за дуги.
Лидер сборной Черногории Никола Вучевич набрал 23 очка и сделал 10 подборов.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3638 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евробаскета-2025
