Никола Вучевич: «Генеральный менеджер «Буллс» подтвердил, что слухи об обмене – неправда»

Никола Вучевич не переживает по поводу слухов об обмене.

«Генеральный менеджер «Буллс» Марк Эверсли связался со мной после всех этих слухов обо мне и подтвердил, что все это неправда, и что все, что мы говорили друг другу после сезона, по-прежнему актуально. Я знал это, но всегда приятно, когда генеральный менеджер связывается с тобой и все рассказывает.

Не сомневаюсь, что начну сезон в «Чикаго».

Слухи ходят постоянно. Большинство из них ложные. Это просто чушь. Например, в Европе неверно истолковали сообщение о выкупе: журналист написал, что если не будет «обмена» по ходу сезона, то, возможно, будет «выкуп» до «дедлайна». Я знаю, как устроен этот бизнес: в последний год действия контракта всегда есть спекуляции. Поскольку я ничего не могу контролировать, я стараюсь об этом не беспокоиться», – сказал центровой «Чикаго ».