Тайрон Лю: «Если большую часть сезона будем здоровы, у нас будет шанс добиться чего-то особенного»
Тайрон Лю отметил, что здоровье является ключевым фактором для «Клипперс».
«Самое главное для нас – это здоровье.
Когда мы начали прошлый сезон, наши лучшие игроки были недоступны. Но когда они травмированы, приходится играть в другой баскетбол, пока они не вернутся. И это отразилось на нашей игре.
Если большую часть сезона мы будем здоровы, у нас будет шанс добиться чего-то особенного», – сказал главный тренер «Клипперс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club Shay Shay
