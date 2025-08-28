Тайрон Лю: «Если большую часть сезона будем здоровы, у нас будет шанс добиться чего-то особенного»

Тайрон Лю отметил, что здоровье является ключевым фактором для «Клипперс».

«Самое главное для нас – это здоровье.

Когда мы начали прошлый сезон, наши лучшие игроки были недоступны. Но когда они травмированы, приходится играть в другой баскетбол, пока они не вернутся. И это отразилось на нашей игре.

Если большую часть сезона мы будем здоровы, у нас будет шанс добиться чего-то особенного», – сказал главный тренер «Клипперс».