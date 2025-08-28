Тайрон Лю: «Пол Джордж был как Джордан и Пиппен в одном лице»

Тайрон Лю высказался об обмене Гилджес-Александера на Пола Джорджа в 2019 году.

«Представлял ли я себе, что Шэй Гилджес-Александер будет настолько хорош? Нет, не представлял. И мы постоянно об этом говорим. Если бы ситуация повторилась, я бы снова совершил тот обмен. Пол Джордж занял второе место в голосовании за MVP. Он был универсальным игроком, как Джордан и Пиппен в одном лице. Понимаете, о чем я?

Шэй был очень хорошим молодым игроком. Но кто знал, что он вырастет в такого игрока?

Он сумел вырасти и создать свою команду. И, оглядываясь назад, в 2020 год, можно сказать: «О, я бы никогда так не поступил». Но кто бы не обменял новичка на парня вроде Пола Джорджа? Они лгут, если говорят, что не обменяли бы. Для меня это было очевидным решением», – сказал главный тренер «Клипперс ».