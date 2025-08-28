Тайрон Лю о «культе перстня»: «Это стало проблемой»
Тайрон Лю высказался о «культе перстня» в НБА.
«Это стало проблемой.
В лиге появились ребята, которые считают, что чемпионский перстень важнее верности и правильности поступков, и это не их вина», – сказал главный тренер «Клипперс» в подкасте Шэннона Шарпа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club Shay Shay
