Тайрон Лю о «культе перстня»: «Это стало проблемой»

Тайрон Лю высказался о «культе перстня» в НБА.

«Это стало проблемой.

В лиге появились ребята, которые считают, что чемпионский перстень важнее верности и правильности поступков, и это не их вина», – сказал главный тренер «Клипперс » в подкасте Шэннона Шарпа.