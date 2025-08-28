«Тандер», «Рокетс», «Наггетс», «Тимбервулвз», «Клипперс» и «Лейкерс» – фавориты Запада по прогнозу ESPN

  • Спортс
12

ESPN спрогнозировал результаты регулярного сезона НБА на Западе.

«Привыкайте это слышать: «Тандер» являются очевидными фаворитами на Западе. После звания самой молодой чемпионской команды за почти 5 декад «Оклахома» продолжает в условиях максимальной преемственности. Вся ее широкая ротация осталась нетронутой. Не стоит удивляться, если они снова замахнутся на 70 побед.

«Рокетс» стали сюрпризом в прошлом сезоне. Команда закрыла дыру, найдя ключевую первую опцию в атаке, не поставив под угрозу долголетие этого состава.

«Наггетс» также справились со своими проблемами, укрепив свою скамейку и добившись большей финансовой гибкости, чтобы дать Николе Йокичу шанс на еще один титул.

«Лейкерс» могут считаться самой интригующей командой за счет перехода от эры Леброна Джеймса к Луке Дончичу», – прокомментировал итоги Тим Макмэн.

  1. «Оклахома» (64-18)

  2. «Хьюстон» (54-28)

  3. «Денвер» (53-29)

  4. «Миннесота» (51-31)

  5. «Клипперс» (50-32)

  6. «Лейкерс» (50-32)

  7. «Голден Стэйт» (48-34)

  8. «Даллас» (44-38)

  9. «Сан-Антонио» (44-38)

  10. «Мемфис» (42-40)

  11. «Портленд» (39-43)

  12. «Сакраменто» (37-45)

  13. «Финикс» (30-52)

  14. «Новый Орлеан» (26-56)

  15. «Юта» (19-63)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
