«Тандер», «Рокетс», «Наггетс», «Тимбервулвз», «Клипперс» и «Лейкерс» – фавориты Запада по прогнозу ESPN

ESPN спрогнозировал результаты регулярного сезона НБА на Западе.

«Привыкайте это слышать: «Тандер» являются очевидными фаворитами на Западе. После звания самой молодой чемпионской команды за почти 5 декад «Оклахома» продолжает в условиях максимальной преемственности. Вся ее широкая ротация осталась нетронутой. Не стоит удивляться, если они снова замахнутся на 70 побед.

«Рокетс» стали сюрпризом в прошлом сезоне. Команда закрыла дыру, найдя ключевую первую опцию в атаке, не поставив под угрозу долголетие этого состава.

«Наггетс» также справились со своими проблемами, укрепив свою скамейку и добившись большей финансовой гибкости, чтобы дать Николе Йокичу шанс на еще один титул.

«Лейкерс» могут считаться самой интригующей командой за счет перехода от эры Леброна Джеймса к Луке Дончичу», – прокомментировал итоги Тим Макмэн.