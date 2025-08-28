0

«Сакраменто» не подпишет Расселла Уэстбрука, если не освободит место в составе

Расселл Уэстбрук не пользуется спросом на рынке свободных агентов.

«Уэстбрук остается свободным агентом в конце лета, отказавшись от опции на 3,5 миллиона долларов в контракте с «Наггетс». Пока что рынок не отреагировал.

Чаще всего упоминаются «Кингз», проявляющие реальный интерес к Уэстбруку, но если (или пока) они не обменяют Малика Монка или Девина Картера (или не отчислят игрока с негарантированным контрактом, что маловероятно), у «Кингз» не будет свободного места в составе. На данный момент переговоры по обмену Монка находятся под контролем, и он, вероятно, останется в команде к началу сезона», – пишет журналист NBC Sports Курт Хелин.

