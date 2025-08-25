«Сакраменто» больше не ведет переговоры по обмену Малика Монка, но сохраняет интерес к Расселлу Уэстбруку

«Кингс» хотят видеть Уэстбрука в своем составе.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Сакраменто » больше не ведет активных переговоров о сделках с участием Малика Монка .

Монк был предметом обсуждений на протяжении всего межсезонья, хотя в организации его ценят за то, как он принял свою роль в команде.

При этом, как добавляет Стейн, клуб по-прежнему заинтересован в подписании Расселла Уэстбрука .

«Кингс» ищут другой способ освободить место в задней линии для Уэстбрука, вместо того чтобы обменивать Монка.