«Сакраменто» больше не ведет переговоры по обмену Малика Монка, но сохраняет интерес к Расселлу Уэстбруку
«Кингс» хотят видеть Уэстбрука в своем составе.
По информации инсайдера Марка Стейна, «Сакраменто» больше не ведет активных переговоров о сделках с участием Малика Монка.
Монк был предметом обсуждений на протяжении всего межсезонья, хотя в организации его ценят за то, как он принял свою роль в команде.
При этом, как добавляет Стейн, клуб по-прежнему заинтересован в подписании Расселла Уэстбрука.
«Кингс» ищут другой способ освободить место в задней линии для Уэстбрука, вместо того чтобы обменивать Монка.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
