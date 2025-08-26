Расселл Уэстбрук играет в баскетбол на яхте

Расселл Уэстбрук готовится к сезону необычным образом.

В сети появилось видео, как 36-летний разыгрывающий защитник играет в баскетбол на палубе яхты.

В это межсезонье Уэстбрук отказался от опции продления контракта с «Денвером» и стал свободным агентом. Сообщалось, что единственным претендентом на защитника является «Сакраменто».