Грант Хилл высоко оценил вклад Леброна Джеймса в победу США на Олимпиаде

Генеральный менеджер сборной США раскрыл ключевой фактор победы в Париже.

Стив Нэш пересказал Леброну восторженные оценки от главы американской баскетбольной федерации в совместном подкасте «Mind the Game».

«Хилл сказал, что был поражен твоими лидерскими качествами тем летом, тем, как ты вел за собой. Он также отметил, что ты был первым на совещаниях, первым в автобусе.

Когда твой самый известный и титулованный игрок задает такой стандарт, то это влияет на всю команду – появляется ответственность», – поделился Нэш.

В Париже Леброн Джеймс выиграл свое третье олимпийское золото и был признан MVP турнира.