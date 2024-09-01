Трэйси Макгрэйди о сборной США: «Ищу парней уровня Стефа Карри, Кей Ди и Леброна. И не вижу никого»
Трэйси Макгрэйди считает, что доминирование сборной США под угрозой
«США будут в беде на следующей Олимпиаде. Боюсь, что золото может уйти куда-то еще. Мне нравится игра Энтони Эдвардса. Кто знает, чего достигнет Джейсон Тейтум? Но кто еще из американцев на подходе?
Паоло Банкеро можно добавить, он молод и на подходе. Купер Флэгг может быть тем парнем, подберется к четвертому сезону в лиге. Но я ищу парней уровня Стефа Карри, Кей Ди и Леброна. И не вижу никого.
У нас будут проблемы на олимпийском турнире. У Канады отличные шансы. У Франции, безусловно, великолепные шансы, у них будет Вембаньяма и много других талантливых игроков. Трудно даже предположить, что смогут показать некоторые другие сборные», – заключил член Зала славы баскетбола.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Fadeaway World
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