Трэйси Макгрэйди о сборной США: «Ищу парней уровня Стефа Карри, Кей Ди и Леброна. И не вижу никого»

Трэйси Макгрэйди считает, что доминирование сборной США под угрозой

«США будут в беде на следующей Олимпиаде. Боюсь, что золото может уйти куда-то еще. Мне нравится игра Энтони Эдвардса . Кто знает, чего достигнет Джейсон Тейтум ? Но кто еще из американцев на подходе?

Паоло Банкеро можно добавить, он молод и на подходе. Купер Флэгг может быть тем парнем, подберется к четвертому сезону в лиге. Но я ищу парней уровня Стефа Карри , Кей Ди и Леброна . И не вижу никого.

У нас будут проблемы на олимпийском турнире. У Канады отличные шансы. У Франции, безусловно, великолепные шансы, у них будет Вембаньяма и много других талантливых игроков. Трудно даже предположить, что смогут показать некоторые другие сборные», – заключил член Зала славы баскетбола.