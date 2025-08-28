Мартинас Поцюс станет заместителем генерального менеджера «Реала»
Мартинас Поцюс перейдет на работу во фронт-офис «Реала».
Мартинас Поцюс покинет НБА после восьми лет в «Денвере» и перейдет на должность заместителя генерального менеджера «Реала», сообщает BasketNews.
39-летний литовский специалист будет работать вместе с новым генеральным менеджером клуба Серхио Родригесом, помогая принимать ключевые операционные и кадровые решения.
Бывший защитник сборной Литвы провел последние восемь лет в «Денвере», где в последнее время занимал должность ассистента директора по персоналу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
