Мартинас Поцюс станет заместителем генерального менеджера «Реала»

Мартинас Поцюс перейдет на работу во фронт-офис «Реала».

Мартинас Поцюс покинет НБА после восьми лет в «Денвере» и перейдет на должность заместителя генерального менеджера «Реала », сообщает BasketNews.

39-летний литовский специалист будет работать вместе с новым генеральным менеджером клуба Серхио Родригесом, помогая принимать ключевые операционные и кадровые решения.

Бывший защитник сборной Литвы провел последние восемь лет в «Денвере », где в последнее время занимал должность ассистента директора по персоналу.