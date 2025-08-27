«Реал» подписал 20-летнего форварда Изана Альмансу

Изан Альманса присоединился к «Реалу».

20-летний испанский форвард (208 см) приехал в Мадрид из «Перта».

«Большой» набирал 7,6 очка и 4,3 подбора за 17,2 минуты в среднем в прошедшем чемпионате Австралии.

Альманса год выступал в команде G-лиги «Игнайт» (2023/24), однако не был выбран на драфте-2025 НБА и продолжит карьеру в Евролиге и испанском чемпионате.