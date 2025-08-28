Тайрон Лю: «Майкл Джордан сейчас набирал бы в среднем 45. Ни до кого нельзя дотронуться»
Тайрон Лю порассуждал о Майкле Джордане.
Главный тренер «Клипперс» ответил на вопрос о том, сколько легендарный баскетболист набирал бы в нынешней эпохе.
«45. О чем тут думать? Ни до кого нельзя дотронуться. Сразу фол.
Лучший игрок в мире. Какие у него были показатели? 36-37. Сразу добавляйте к этому очков 8. Потому что каждое прикосновение – 2 штрафных. Не думаю, что он опускался бы ниже. Физическая борьба исчезла из игры. А его интеллект позволил бы ему делать с этими парнями что угодно», – заявил Лю.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Club Shay Shay
