«Панатинаикос» рассматривает возможность подписания Брайанта Данстона

Брайант Данстон может оказаться в «Пао».

39-летний центровой (203 см) дважды признавался «Лучшим защающимся» Евролиги (2014, 2015) и дважды выигрывал турнир с «Анадолу Эфес», выступая под руководством Эргина Атамана.

Последний сезон Данстон отыграл в «Жальгирисе», набирая 4,1 очка и 3,3 подбора за 15,7 минуты в среднем.

«Панатинаикос» всерьез рассматривает возможность приглашения центрового в состав на следующий сезон.