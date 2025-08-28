Эргин Атаман: «Если убрать из команд НБА по 1 звезде, они не будут сильнее команд Евролиги»

Эргин Атаман высоко оценивает европейский баскетбол.

«Если убрать из команд НБА по 1 звезде, думаю, что многие составы в Евролиге способны их победить. Вроде бы пару лет назад в «предсезонке» были матчи с клубами Евролиги, и европейцы, если ничего не путаю, выиграли 70-80%.

Нет большой разницы между командами НБА и Евролиги. В американской лиге много действительно больших звезд уровня Леброна Джеймса , Кевина Дюрэнта и Стефа Карри , и если убрать их из составов, клубы Евролиги смогут их побеждать», – заключил главный тренер «Панатинаикоса» и сборной Турции.