Эргин Атаман: «Если убрать из команд НБА по 1 звезде, они не будут сильнее команд Евролиги»
Эргин Атаман высоко оценивает европейский баскетбол.
«Если убрать из команд НБА по 1 звезде, думаю, что многие составы в Евролиге способны их победить. Вроде бы пару лет назад в «предсезонке» были матчи с клубами Евролиги, и европейцы, если ничего не путаю, выиграли 70-80%.
Нет большой разницы между командами НБА и Евролиги. В американской лиге много действительно больших звезд уровня Леброна Джеймса, Кевина Дюрэнта и Стефа Карри, и если убрать их из составов, клубы Евролиги смогут их побеждать», – заключил главный тренер «Панатинаикоса» и сборной Турции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basketball.com.au
