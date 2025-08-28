Тайриз Халибертон: «Кевин Дюрэнт сказал, что не жалеет, что сыграл в том матче, в котором порвал ахиллово сухожилие»

Тайриз Халибертон консультировался с Кевином Дюрэнтом по поводу травмы в финале.

Разыгрывающий «Индианы» признался, что ближайшее окружение советовало ему не играть в 7-м матче финальной серии, в котором он порвал ахиллово сухожилией, но слова Кевина Дюранта убедили его выйти на площадку.

«После пятого матча мне звонили близкие друзья, родственники, наставники и говорили, чтобы я больше не играл.

Я позвонил Кевину Дюрэнту после того, как сделал МРТ после пятого матча. Я спросил: «Бро, ты жалеешь, что сыграл в том матче, в котором порвал ахиллово сухожилие?» Он ответил: «Нет, ничуть».

Я подумал: «Ладно». Да я и так не собирался отсиживаться, но рад, что он это сказал. Мне стало немного легче», – рассказал разыгрывающий «Индианы».