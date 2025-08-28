Тайриз Халибертон: «Джоэл Эмбиид искренне беспокоился обо мне»

Тайриз Халибертон рассказал об отношениях с Джоэлом Эмбиидом.

«У Джоэла Эмбиида не так много близких людей. Думаю, что вхожу в их число.

Недавно получил видеозвонок от него. Удивился, сказал ему, что он никогда никому не звонит. Стало понятно, что он искренне за меня беспокоится», – заключил Халибертон .

Разыгрывающий «Индианы» восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия в решающем матче финала НБА . Игроки вместе выступали за сборную США на олимпийском баскетбольном турнире.