Тайриз Халибертон: «15 месяцев до следующей игры. Постоянный «День сурка»

Тайриз Халибертон описал процесс восстановления.

«15 месяцев до моей следующей игры.

Постоянный «День сурка». Делать одни и те же упражнения и процедуры.

Пару лет назад потянул мышцы бедра. В том сезоне мне нужно было отыграть 65 матчей для «супермакса». Так что я форсировал восстановление, не собирался отказываться от денег. Это выматывало психологически. Но сейчас все на совершенно ином уровне.

Перед травмой советовался с врачом. Он сказал, что в «регулярке» посадил бы меня на 2-3 недели. Но я не собирался пропускать финал. Друзья, семья, наставники звонили мне после 5-го матча и говорили завязывать.

Я позвонил Кей Ди после МРТ после 5-й игры. Спросил, сожалеет ли он о матче, в котором порвал ахилл. «Нисколько». Все ясно. Я и так не собирался садиться на скамейку, но был рад, что он сказал это. Тоже ни капли не жалею о решении.

Сейчас много публицистики. Записываю мысли. Тоже неплохой опыт. Разрабатываю медиа-стратегию на момент возвращения. Довольно весело», – поделился разыгрывающий «Индианы».