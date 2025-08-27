Тайриз Халибертон о прозвище «Халибан»: «Мне очень жаль»

Тайриз Халибертон прокомментировал прозвище «Халибан» в соцсетях.

«Мне очень жаль.

«Талибан» – это ужасные люди, и мне очень жаль, что социальные сети дали мне такое прозвище. Разумеется, я не могу публично подтверждать и реагировать на это», – признался разыгрывающий «Индианы» в подкасте IMPAULSIVE.