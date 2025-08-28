Светислав Пешич не дал Николе Йовичу побить рекорд Йокича на Евробаскете

Никола Йович почти повторил национальный рекорд в матче с Эстонией.

22-летний форвард «Майами» был близок к тому, чтобы побить рекорд сборной по очкам в дебютном матче Евробаскета. Он стал лучшим бомбардиром команды, набрав 18 очков.

Текущий рекорд принадлежит Николе Йокичу – 19 очков. Йович успел набрать 18 уже к началу третьей четверти, но тренер Светислав Пешич решил заменить его и держал на скамейке до конца игры.