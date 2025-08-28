Светислав Пешич: «Латвия может играть гораздо лучше»
Светислав Пешич прокомментировал итоги первого игрового дня в группе А.
Сербия разгромила Эстонию, а Турция крупно обыграла Латвию.
«Уже говорил, что группа очень сложная. Три претендента на медали. Мы все увидели, насколько сильна Турция. Латвия может играть гораздо лучше, возможно, они не справились с давлением, но мы очень уважаем эту команду. Первый день ничего для меня не изменил. Сербия, Турция и Латвия – кандидаты на следующий этап и на медаль.
Мы еще продолжаем подстройку, индивидуально и коллективно. Впереди более сильные соперники, чем Эстония. Хоть эти парни и отдали все на площадке и заслужили поздравления. Они продемонстрировали отличный подход к защите», – заключил главный тренер сербской команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
