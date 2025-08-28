Светислав Пешич: «Не могу 30 минут после игры ждать пресс-конференцию»

Светислав Пешич был раздражен организацией общения с журналистами.

«У меня одна просьба к организаторам. Сейчас уже 23:20, давайте уважать наше время. Мы хотим участвовать в пресс-конференции, но не через 30 минут после матча», – заявил 76-летний главный тренер сборной Сербии.

Его команда разгромила Эстонию в первом матче на турнире (98:64).

«Не хотим преувеличивать важность этой победы. Но довольны отношением, концентрацией, защитой и всем остальным», – прокомментировал игру Пешич.