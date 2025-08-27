Сербия одержала самую крупную победу на Евробаскете в истории команды
Сербия начала Евробаскет-2025 с победы над Эстонией – 98:64.
Победа с разницей в 34 очка стала девятой по величине победой в истории Евробаскета в 21-м веке и самой крупной победой Сербии на турнире.
Сербия также повторила собственный рекорд по передачам в одном матче – 32. Столько же передач команда сделала в матче против Исландии в 2015 году.
Центровой «Денвера» Никола Йокич был близок к трипл-даблу, набрав 11 очков, 10 подборов и 7 передач.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
