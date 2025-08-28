Исаак Бонга может быстро вернуться в состав сборной Германии

Исаак Бонга избежал серьезной травмы.

25-летний форвард повредил левое колено в заключительной четверти матча с Черногорией (106:76).

Обследование не выявило серьезной травмы, Бонга может вернуться в состав немецкой команды в ближайшее время.

Следующий матч Германия проведет против Швеции в пятницу.