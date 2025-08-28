Исаак Бонга может быстро вернуться в состав сборной Германии
Исаак Бонга избежал серьезной травмы.
25-летний форвард повредил левое колено в заключительной четверти матча с Черногорией (106:76).
Обследование не выявило серьезной травмы, Бонга может вернуться в состав немецкой команды в ближайшее время.
Следующий матч Германия проведет против Швеции в пятницу.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4142 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости