Исаак Бонга досрочно завершил матч с Черногорией из-за травмы

Форвард сборной Германии может пропустить матч со Швецией.

25-летний Исаак Бонга покинул площадку за 6 минут до конца четвертой четверти из-за повреждения левого колена.

«Честно говоря, я пока не разговаривал с ним. Общался только с врачами – они не уверены. Надеюсь, что все будет хорошо, но пока мы не знаем», – сказал исполняющий обязанности главного тренера Алан Ибрагимагич.

Несмотря на потерю игрока, сборная Германии обыграла Черногорию со счетом 106:76.