Артурс Жагарс, скорее всего, избежал серьзной травмы в первом матче Евробаскета

Артурс Жагарс получил легкую травму.

Разыгрывающий сборной Латвии и «Фенербахче» столкнулся с турецким игроком в начале 3-й четверти и получил травму правой ноги. Жагарс провел остаток матча на скамейке запасных. На его счету 11 очков.

Предварительное обследование указывает на незначительное повреждение и не исключает скорого возвращения игрока в состав.

Латвия начала турнир с крупного поражения (73:93).