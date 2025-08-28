Артурс Жагарс, скорее всего, избежал серьзной травмы в первом матче Евробаскета
Артурс Жагарс получил легкую травму.
Разыгрывающий сборной Латвии и «Фенербахче» столкнулся с турецким игроком в начале 3-й четверти и получил травму правой ноги. Жагарс провел остаток матча на скамейке запасных. На его счету 11 очков.
Предварительное обследование указывает на незначительное повреждение и не исключает скорого возвращения игрока в состав.
Латвия начала турнир с крупного поражения (73:93).
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4141 голос
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости