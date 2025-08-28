Роб Пелинка: «Ноль проблем с участием Луки Дончича в играх сборной. Это принципиальная позиция «Лейкерс»

Роб Пелинка описал отношение к национальным турнирам.

«Лука выглядит максимально готовым к первой игре с Польшей. У клуба ноль проблем с его участием в матчах сборной.

Это принципиальная позиция «Лейкерс». Руководство национальных команд отлично подходит к взаимодействию с нами. У нас с ними партнерские отношения.

Тренер Грег Сент-Джин присоединился к сборной Словении просто ради помощи. Мы будем продолжать поддерживать Луку на протяжении его карьеры, чтобы поспособствовать его успеху с «Лейкерс» и с национальной командой.

Когда ты профессионально занимаешься спортом, нужно непременно выступать за страну. А Лука просто любит баскетбол. Это главное для него, и мы бы никогда не стали ему препятствовать.

Воодушевлены будущей поездкой в Словению. Обсуждали ее с Лукой. Он рад показать нам страну, покатать на лошадях, попробовать кухню. Мы с Джини Басс точно туда полетим», – заявил президент «Лейкерс ».