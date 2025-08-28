  • Спортс
Роб Пелинка: «Ноль проблем с участием Луки Дончича в играх сборной. Это принципиальная позиция «Лейкерс»

Роб Пелинка описал отношение к национальным турнирам.

«Лука выглядит максимально готовым к первой игре с Польшей. У клуба ноль проблем с его участием в матчах сборной.

Это принципиальная позиция «Лейкерс». Руководство национальных команд отлично подходит к взаимодействию с нами. У нас с ними партнерские отношения.

Тренер Грег Сент-Джин присоединился к сборной Словении просто ради помощи. Мы будем продолжать поддерживать Луку на протяжении его карьеры, чтобы поспособствовать его успеху с «Лейкерс» и с национальной командой.

Когда ты профессионально занимаешься спортом, нужно непременно выступать за страну. А Лука просто любит баскетбол. Это главное для него, и мы бы никогда не стали ему препятствовать.

Воодушевлены будущей поездкой в Словению. Обсуждали ее с Лукой. Он рад показать нам страну, покатать на лошадях, попробовать кухню. Мы с Джини Басс точно туда полетим», – заявил президент «Лейкерс».

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4141 голос
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Джини Басс
logoРоб Пелинка
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Словении
logoЛейкерс
logoНБА
logoЛука Дончич
