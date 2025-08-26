Лука Дончич продемонстрировал умение чеканить мяч

Лука Дончич пожонглировал футбольным мячом.

Федерация баскетбола Словении опубликовала видео, на котором звездный разыгрывающий сборной Лука Дончич во время тренировки чеканить футбольный мяч.

В четверг, 28 августа, сборная Словении проведет свой первый матч на Евробаскете-2025, встретившись с командой Польши.