Лука Дончич продемонстрировал умение чеканить мяч
Лука Дончич пожонглировал футбольным мячом.
Федерация баскетбола Словении опубликовала видео, на котором звездный разыгрывающий сборной Лука Дончич во время тренировки чеканить футбольный мяч.
В четверг, 28 августа, сборная Словении проведет свой первый матч на Евробаскете-2025, встретившись с командой Польши.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2573 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
