36 очков и 13 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» продлить победную серию до 10 матчей
«Эйсес» обыграли «Мистикс» – 91:81.
Матч против «Вашингтона» стал для Эйжи Уилсон 10-м в этом сезоне с 30+ набранными очками. Центровая «Лас-Вегаса» записала на свой счет 36 очков, реализовав 14 из 22 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 7 из 8 штрафных.
Уилсон является единственной баскетболисткой в истории лиги, у кого в активе есть несколько сезонов с десятью и более матчами, в которых ей удавалось преодолеть отметку в 30 очков (в 2024 году таких игр у нее было 11).
В игре с «Мистикс» 29-летняя центровая также отметилась 13 подборами, 1 передачей, 2 перехватами и 2 блок-шотами.
«Лас-Вегас» продлил свою победную серию до 10 матчей и занимает 3-е место в лиге с результатом 24-14.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
