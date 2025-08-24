36 очков и 13 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» продлить победную серию до 10 матчей

«Эйсес» обыграли «Мистикс» – 91:81.

Матч против «Вашингтона » стал для Эйжи Уилсон 10-м в этом сезоне с 30+ набранными очками. Центровая «Лас-Вегаса » записала на свой счет 36 очков, реализовав 14 из 22 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 7 из 8 штрафных.

Уилсон является единственной баскетболисткой в истории лиги, у кого в активе есть несколько сезонов с десятью и более матчами, в которых ей удавалось преодолеть отметку в 30 очков (в 2024 году таких игр у нее было 11).

В игре с «Мистикс» 29-летняя центровая также отметилась 13 подборами, 1 передачей, 2 перехватами и 2 блок-шотами.

«Лас-Вегас» продлил свою победную серию до 10 матчей и занимает 3-е место в лиге с результатом 24-14.